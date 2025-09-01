नागपुर में गणेश उत्सव देखने जा रहा था परिवार, अचानक आग का गोला बनी कार

हादसा

कैसे बची परिवार की जान?

नागपुर टुडे के मुताबिक, सोनेगांव स्थित प्रसाद सोसाइटी निवासी हरीश पांडे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कार में बैठकर गणेश उत्सव देखने जा रहे थे। तभी देर रात जयताला रोड पर भेंडे लेआउट के पास कार के बोनट से धुआं उठने लगा और जलने की तेज गंध आने लगी। खतरे को भांपकर हरीश ने गाड़ी रोकी और पूरे परिवार को बाहर निकाला। इसके कुछ सेकेंड के बाद कार आग की लपटों से घिर गई। पूरा परिवार सुरक्षित है।