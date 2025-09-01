LOADING...
महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क पर चलती कार में आग लगी (पिक्सल)

नागपुर में गणेश उत्सव देखने जा रहा था परिवार, अचानक आग का गोला बनी कार

लेखन गजेंद्र
Sep 01, 2025
04:22 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार रात को एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। यहां सड़क एक चलती कार में उस समय आग लग गई, जब पूरा परिवार कार में बैठकर गणेश उत्सव देखने जा रहा था। आग लगते ही पूरा परिवार कार से बाहर निकल गया, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि, पूरी कार सड़क पर खड़े-खड़े आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

हादसा

कैसे बची परिवार की जान?

नागपुर टुडे के मुताबिक, सोनेगांव स्थित प्रसाद सोसाइटी निवासी हरीश पांडे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कार में बैठकर गणेश उत्सव देखने जा रहे थे। तभी देर रात जयताला रोड पर भेंडे लेआउट के पास कार के बोनट से धुआं उठने लगा और जलने की तेज गंध आने लगी। खतरे को भांपकर हरीश ने गाड़ी रोकी और पूरे परिवार को बाहर निकाला। इसके कुछ सेकेंड के बाद कार आग की लपटों से घिर गई। पूरा परिवार सुरक्षित है।

