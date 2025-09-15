झारखंड के हजारीबाग में 3 माओवादी नेता मारे गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

झारखंड के हजारीबाग में 1 करोड़ रुपये का इनामी नक्सली कमांडर समेत 3 माओवादी मारे गए

लेखन गजेंद्र 09:35 am Sep 15, 202509:35 am

क्या है खबर?

झारखंड के हजारीबाग में सोमवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान बड़ी कामयाबी पाई है। गोलीबारी में 1 करोड़ रुपये का नक्सली कमांडर समेत 3 माओवादी मारे गए हैं। मारा गया कमांडर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य सहदेव सोरेन है, जो पूर्वी भारत के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में एक था। सोरेन के ऊपर 1 करोड़ रुपये का इनाम था। उसके अलावा नक्सली कमांडर रघुनाथ हेम्ब्रम और बीरसेन गंझू भी मारे गए हैं।