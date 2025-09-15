झारखंड के हजारीबाग में 1 करोड़ रुपये का इनामी नक्सली कमांडर समेत 3 माओवादी मारे गए
क्या है खबर?
झारखंड के हजारीबाग में सोमवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान बड़ी कामयाबी पाई है। गोलीबारी में 1 करोड़ रुपये का नक्सली कमांडर समेत 3 माओवादी मारे गए हैं। मारा गया कमांडर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य सहदेव सोरेन है, जो पूर्वी भारत के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में एक था। सोरेन के ऊपर 1 करोड़ रुपये का इनाम था। उसके अलावा नक्सली कमांडर रघुनाथ हेम्ब्रम और बीरसेन गंझू भी मारे गए हैं।
मुठभेड़
कैसे चलाया ऑपरेशन?
पुलिस को करंडी गांव में नक्सलियों की सूचना मिली थी। इसके बाद 209 कोबरा बटालियन, गिरिडीह और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम ने गोरहर पुलिस थाना क्षेत्र के पंतीत्री के जंगलों में तलाशी शुरू की। जंगल में गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके बाद जवाबी मुठभेड़ में 3 को मार गिराया। नक्सलियों के पास से 3 AK-47 राइफलें बरामद हुई हैं। विशेष क्षेत्र समिति सदस्य हेब्रम पर 25 लाख और क्षेत्रीय समिति सदस्य गंझू पर 10 लाख रुपये का इनाम था।
जांच
कुछ अन्य नक्सली घायल
पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सोरेन को इलाके में लोग परवेश के नाम से भी जानते थे। उसका नाम हाल के महीनों में शीर्ष मोआवादियों में जुड़ा था। हेम्ब्रम को चंचल और गंझू को रामखेलावन के नाम से जाना जाता था। सुरक्षा बलों ने तीनों माआवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। जंगल में अभी तलाशी अभियान जारी है। कई अन्य के घायल होने की खबर है। हालांकि, मुठभेड़ में सभी सुरक्षाकर्मी सुरक्षित हैं।