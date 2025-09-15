दिल्ली में BMW कार चालक ने बाइक में मारी टक्कर, वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत
क्या है खबर?
दिल्ली में रविवार को धौला कुआं के पास एक BMW कार सवार ने वित्त मंत्रालय के अधिकारी की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में अधिकारी की मौत हो गई। मृतक अधिकारी का नाम नवजोत सिंह (52) है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। घटना से समय नवजोत अपनी 50 वर्षीय पत्नी के साथ बाइक से बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे।
घटना
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि उन्हें धौला कुआं-दिल्ली कैंट मार्ग पर मेट्रो पिलर संख्या 67 के पास ट्रैफिक जाम की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो सड़क पर BMW एक्स5 कार तिरछी पड़ी मिली और एक मोटरसाइकिल डिवाइडर के पास खड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला कार चला रही थी और उसका पति साथ में बैठा था। उन्होंने बाइक में टक्कर मार दी और बाद में घायलों को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, नवजोत ने दम तोड़ दिया।
जांच
कौन हैं बाइक में टक्कर मारने वाले BMW कार के मालिक?
पुलिस ने बताया कि BMW कार गगनदीप के पति परीक्षित कक्कड़ के नाम पर पंजीकृत है। कार गगनदीप चला रही थीं। दंपति गुरूग्राम के रहने वाले हैं। परीक्षित व्यवसायी हैं। हादसे के बाद उनके कार के दोनों एयरबैग खुल गए थे। दंपति को भी चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी बयान दर्ज नहीं हुए हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद घटनास्थल पर खड़ी कार
#WATCH दिल्ली: धौला कुआं इलाके में कल रात एक BMW कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी घायल हो गई। आज सुबह घटनास्थल की वीडियो।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2025
पुलिस का कहना है कि वाहनों को जब्त कर लिया गया है और अपराध टीम ने घटनास्थल की जांच की है। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया… pic.twitter.com/xDFDMZKqdV