दिल्ली में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत

दिल्ली में BMW कार चालक ने बाइक में मारी टक्कर, वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत

लेखन गजेंद्र 09:21 am Sep 15, 202509:21 am

क्या है खबर?

दिल्ली में रविवार को धौला कुआं के पास एक BMW कार सवार ने वित्त मंत्रालय के अधिकारी की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में अधिकारी की मौत हो गई। मृतक अधिकारी का नाम नवजोत सिंह (52) है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। घटना से समय नवजोत अपनी 50 वर्षीय पत्नी के साथ बाइक से बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे।