झारखंड: दंपत्ति और उनके 2 बच्चों के शव मिले, हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका

झारखंड के दुमका जिले में रविवार को एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चों शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच के आधार पर यह हत्या और उसके बाद आत्महत्या किए जाने का मामला लग रहा है। हालांकि, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की जांच करेगी।

प्रकरण क्या है पूरा मामला? हंसडीहा थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि यह घटना बरदाही गांव में हुई। सुबह दंपत्ति और 2 बच्चों के शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को मुर्दाघर में रखवाया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान वीरेंद्र मांझी (30), उनकी पत्नी आरती कुमारी (26), बेटी रूही कुमारी (4) और बेटा विराज कुमार (2) के रूप में हुई है। आरती और दोनों बच्चों के शव घर में मिले, जबकि वीरेंद्र का शव बाहर खेत में मिला।

संभावना पुलिस ने क्या जताई संभावना? पुलिस महानिदेशक (DGP) तदशन मिश्रा ने कहा, "महिला और दोनों बच्चों के गले में रस्सियां बंधी थीं। प्राथमिक जांच से पता चला है कि पति ने पहले अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या की और फिर बाद खुद ने आत्महत्या कर ली।" उन्होंने बताया कि चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए दुमका के फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। FSL टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की गहनता से जांच जारी है।