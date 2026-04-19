जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट: यहां देखें अपना स्कोर, एडवांस्ड का रास्ता खुला!
जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे आज यानी 20 अप्रैल को घोषित कर दिए गए हैं! अगर आपने 2 से 8 अप्रैल के बीच यह एग्जाम दिया था, तो आप अपना स्कोर देख सकते हैं। इसके लिए आपको jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा। अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। नतीजों से पहले आंसर की भी जारी की गई थी, जिस पर छात्रों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था।
स्कोरकार्ड में दिखेगा एनटीए स्कोर, पर्सेंटाइल और रैंक
आपके स्कोरकार्ड में विषय-वार एनटीए स्कोर, पर्सेंटाइल और रैंक दिखेंगे। ये सभी जानकारी जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जेईई मेन में सफल होने वाले सिर्फ टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार ही जेईई एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जिन छात्रों ने पेपर 2 (बी.आर्क/बी.प्लानिंग) की परीक्षा दी थी, उनके नतीजे मई के शुरुआती दिनों में घोषित होने की उम्मीद है। वे अपनी नज़र बनाए रखें।