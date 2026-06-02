JEE एडवांस्ड 2026 और NIRF 2025 रैंकिंग जारी: IIT मद्रास लगातार 10वीं बार बना नंबर 1
JEE एडवांस्ड 2026 के नतीजे 31 मई को जारी हो गए हैं, जिससे देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही, शिक्षा मंत्रालय की NIRF 2025 रैंकिंग भी सामने आ गई है, जिससे पता चलता है कि साल 2025 में कौन से संस्थान सबसे आगे हैं।
IIT मद्रास लगातार 10वें साल भी बना नंबर 1
IIT मद्रास लगातार 10वें साल भी पहले स्थान पर काबिज रहा है। दूसरे और तीसरे पायदान पर क्रमशः IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे मौजूद हैं। टॉप 5 संस्थानों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इनमें IIT कानपुर और IIT खड़गपुर भी शामिल हैं, जो शीर्ष 3 संस्थानों के ठीक पीछे आते हैं।
गौरतलब है कि IIT हैदराबाद ने 7वें स्थान पर लंबी छलांग लगाई है। वहीं, टॉप 10 में NIT तिरुचिरापल्ली 9वें स्थान पर रहकर इकलौता गैर-IIT संस्थान रहा है।
निजी कॉलेजों में बिट्स पिलानी ने 11वां स्थान हासिल किया है, जबकि SRM और VIT जैसे संस्थानों ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।