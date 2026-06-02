JEE एडवांस्ड 2026 और NIRF 2025 रैंकिंग जारी: IIT मद्रास लगातार 10वीं बार बना नंबर 1

IIT मद्रास लगातार 10वें साल भी बना नंबर 1

IIT मद्रास लगातार 10वें साल भी पहले स्थान पर काबिज रहा है। दूसरे और तीसरे पायदान पर क्रमशः IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे मौजूद हैं। टॉप 5 संस्थानों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इनमें IIT कानपुर और IIT खड़गपुर भी शामिल हैं, जो शीर्ष 3 संस्थानों के ठीक पीछे आते हैं।

गौरतलब है कि IIT हैदराबाद ने 7वें स्थान पर लंबी छलांग लगाई है। वहीं, टॉप 10 में NIT तिरुचिरापल्ली 9वें स्थान पर रहकर इकलौता गैर-IIT संस्थान रहा है।

निजी कॉलेजों में बिट्स पिलानी ने 11वां स्थान हासिल किया है, जबकि SRM और VIT जैसे संस्थानों ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।