जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में तापमान शून्य से 4.4 डिग्री नीचे
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार को मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। पेड़ों और घास पर बर्फ जमने लगी है। श्रीनगर में गुरुवार को तापमान शून्य से नीची माइनस 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां अधिकतम तापमान 13 डिग्री के आसपास है। जम्मू के मैदानी इलाकों में भी काफी ठंड पड़ रही है। जम्मू में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
ठंड
शोपियां सबसे ठंडा
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, कश्मीर में रातोंरात न्यूनतम तापमान काफी गिर गया है। दक्षिण में शोपियां में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे यह घाटी का सबसे ठंडा इलाका बन गया है। इसके बाद पुलवामा और उत्तरी बारामूला में तापमान शून्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे है। अनंतनाग में तापमान माइनस 5.7 डिग्री, पंपोर और श्रीनगर हवाई अड्डा में भी तापमान माइनस 5 डिग्री के आशपास दर्ज किया गया है।
सर्दी
लद्दाख में भी ठंड
लद्दाख में भी ठंड तेजी से बढ़ी है। यहां कारगिल में तापमान शून्य से 9.5 डिग्री, जबकि लेह में शून्य से 8.6 डिग्री नीचे है। नुबरा में तापमान माइनस 7.7 डिग्री है। लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में जोजिला दर्रा सबसे अधिक ठंडा है, जहां का तापमान माइनस 16 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि अगले एक हफ्ते में जम्मू-कश्मीर के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और गिरावट हो सकती है।