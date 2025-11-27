कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे पहुंचा (तस्वीर: एक्स/@basiitzargar)

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में तापमान शून्य से 4.4 डिग्री नीचे

लेखन गजेंद्र 02:05 pm Nov 27, 202502:05 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार को मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। पेड़ों और घास पर बर्फ जमने लगी है। श्रीनगर में गुरुवार को तापमान शून्य से नीची माइनस 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां अधिकतम तापमान 13 डिग्री के आसपास है। जम्मू के मैदानी इलाकों में भी काफी ठंड पड़ रही है। जम्मू में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।