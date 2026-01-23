जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, जैश का आतंकवादी मारा गया
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में पिछले कई दिनों की लुकाछिपी के बाद शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। जिले के बिलावर इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के संयुक्त अभियान में तलाशी अभियान चलाया गया था। तभी सुरक्षा बलों पर गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पूरे इलाके को घेरकर जवाबी गोलीबारी की गई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। आतंकी पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है।
मुठभेड़
3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना
पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने बिलावार के नजोते वन क्षेत्र में काहोग वन क्षेत्र के पास आतंकियों से सामना किया था। तब इलाके में कम से कम 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। शुक्रवार को मारा गया आतंकी, इसी समूह का बताया जा रहा है। हालांकि, अभी पुष्टि बाकी है। गोलीबारी को देखते हुए सुरक्षा बल को अलर्ट किया है।
जांच
सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों का पता लगाया था
कठुआ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल लगातार छापा मार रहे थे, जिसके बाद 7 जनवरी को बिलावर इलाके में कामाद नाला, कलाबन, धनु परोल में देश विरोधी तत्वों की गतिविधि की गोपनीय सूचना मिली थी। पुलिस ने बिलावर के कालीखड़ और कलाबन इलाकों में 3 आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया था, जहां से 2 M4 खाली कारतूस, देसी घी का प्लास्टिक का डिब्बा, बादाम का पैकेट, दस्ताने, गैस सिलेंडर बरामद हुआ था।