जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, जैश का आतंकवादी मारा गया

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक आतंकवादी मारा गया

लेखन गजेंद्र 06:26 pm Jan 23, 202606:26 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में पिछले कई दिनों की लुकाछिपी के बाद शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। जिले के बिलावर इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के संयुक्त अभियान में तलाशी अभियान चलाया गया था। तभी सुरक्षा बलों पर गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पूरे इलाके को घेरकर जवाबी गोलीबारी की गई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। आतंकी पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है।