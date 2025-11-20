जम्मू में कश्मीर टाइम्स के कार्यालय में छापा, AK-47 कारतूस और पिस्तौल की गोलियां बरामद
जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने गुरुवार को देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में जम्मू स्थित कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापा मारा है। तलाशी के दौरान कार्यालय से AK-47 कारतूस, पिस्तौल की गोलियां और तीन ग्रेनेड लीवर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन के खिलाफ असंतोष फैलाने, अलगाववाद का महिमामंडन करने और संप्रभुता-क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
कश्मीर का पुराना अखबार है कश्मीर टाइम्स
अभी तक पुलिस की इस कार्रवाई पर कश्मीर टाइम्स की ओर से कोई तत्काल बयान नहीं आया है। बता दें कि कश्मीर टाइम्स जम्मू और कश्मीर के सबसे पुराने और प्रमुख समाचार पत्रों में से एक है। इसकी स्थापना वेद भसीन ने की थी और 1954 में इसे साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1964 में इसे दैनिक समाचार पत्र में परिवर्तित कर दिया गया था।
#WATCH जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) की एक टीम जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2025
