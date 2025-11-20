कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा (तस्वीर: एक्स/@RitamVarta)

जम्मू में कश्मीर टाइम्स के कार्यालय में छापा, AK-47 कारतूस और पिस्तौल की गोलियां बरामद

लेखन गजेंद्र 03:56 pm Nov 20, 202503:56 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने गुरुवार को देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में जम्मू स्थित कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापा मारा है। तलाशी के दौरान कार्यालय से AK-47 कारतूस, पिस्तौल की गोलियां और तीन ग्रेनेड लीवर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन के खिलाफ असंतोष फैलाने, अलगाववाद का महिमामंडन करने और संप्रभुता-क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।