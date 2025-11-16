छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सली मारे गए, सभी पर था 5-5 लाख रुपये का इनाम
क्या है खबर?
छ्त्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। रविवार को सुकमा जिले में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। चिंतागुफा और भेज्जी थानाक्षेत्र के कारीगुंडम इलाके में रविवार सुबह जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मारे गए नक्सलियों के पास से 303 राइफल, BGL लॉन्चर समेत कई हथियार और गोले-बारूद बरामद हुए हैं। सभी नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था।
मुठभेड़
मारे गए नक्सली कौन हैं?
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भेज्जी-चिंतागुफा के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जवानों ने तलाशी अभियान चलाया था। जवान जब तुमालवाड़ा के जंगलों में पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने गोलीबारी कर दी, जिसका जवानों ने जवाब दिया। मारे गए नक्सलियों में जनमिलिशिया कमांड और स्नाइप विशेषज्ञ माडवी देवा, कोंटा एरिया कमेट के कमांडर पोड़ियम गंगी और एरिया कमेटी सदस्य सोड़ी गंगी शामिल हैं।
अभियान
बस्तर में अभियान अपने अंतिम पड़ाव पर
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि माओवाद बस्तर में अंतिम चरण में है, जिसे मार्च 2026 तक समाप्त करने का बड़ा अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि 2025 में अभी तक इस रेंज में 233 माओवादियों को मारा जा चुका है। बता दें कि 4 दिन पहले ही बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में 3 महिला समेत 6 नक्सलियों को मारा गया था। सभी नक्सलियों पर कुल 27 लाख रुपये का इनाम शामिल था।