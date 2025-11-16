छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सली मारे गए, सभी पर था 5-5 लाख रुपये का इनाम

छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सली मारे गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र 12:04 pm Nov 16, 202512:04 pm

छ्त्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। रविवार को सुकमा जिले में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है। चिंतागुफा और भेज्जी थानाक्षेत्र के कारीगुंडम इलाके में रविवार सुबह जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मारे गए नक्सलियों के पास से 303 राइफल, BGL लॉन्चर समेत कई हथियार और गोले-बारूद बरामद हुए हैं। सभी नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था।