माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 सितंबर से हो सकती है शुरू (तस्वीर: एक्स/@AIRNewsHindi)

माता वैष्णो देवी की यात्रा को हरी झंडी, मौसम ठीक रहा तो 14 सितंबर से शुरू

लेखन गजेंद्र 01:07 pm Sep 12, 202501:07 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर शुरू होने की उम्मीद है। यह रविवार 14 सितंबर से शुरू हो सकती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक्स पर बताया, 'जय माता दी। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर (रविवार) से फिर से शुरू होगी, बशर्ते मौसम अनुकूल रहे।' बोर्ड ने श्रद्धालुओं को अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://maavaishnodevi.org पर पता करने को कहा है।