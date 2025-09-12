LOADING...
माता वैष्णो देवी की यात्रा को हरी झंडी, मौसम ठीक रहा तो 14 सितंबर से शुरू 
माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 सितंबर से हो सकती है शुरू (तस्वीर: एक्स/@AIRNewsHindi)

लेखन गजेंद्र
Sep 12, 2025
01:07 pm
क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर शुरू होने की उम्मीद है। यह रविवार 14 सितंबर से शुरू हो सकती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक्स पर बताया, 'जय माता दी। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर (रविवार) से फिर से शुरू होगी, बशर्ते मौसम अनुकूल रहे।' बोर्ड ने श्रद्धालुओं को अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://maavaishnodevi.org पर पता करने को कहा है।

यात्रा

अगस्त में भूस्खलन के बाद से बंद है यात्रा

अगस्त में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक काफी भीषण भूस्खलन हुआ था, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान गई थी और 23 से अधिक घायल हुए थे। इस दौरान यात्रा मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उसको ठीक करने के साथ रखरखाव का काम पूरा करने के बाद यात्रा शुरू की जा रही है। जुलाई में यात्रा मार्ग पर एक यात्री शेड गिर गया था, जिससे कुछ लोग घायल हुए थे।

ट्विटर पोस्ट

श्राइन बोर्ड ने जानकारी दी