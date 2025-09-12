सिक्किम में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 4 की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर: एक्स/@Vipin_Update)

सिक्किम में भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन, 4 लोगों की मौत और कई लापता

लेखन गजेंद्र 12:43 pm Sep 12, 202512:43 pm

क्या है खबर?

सिक्किम में यांगथांग के अपर रिंबी इलाके में भारी बारिश के कारण शुक्रवार तड़के भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब ग्रामीण घरों में सो रहे थे। तभी पहाड़ों से कीचड़ और पत्थर उनके घर पर गिरे, जिससे वे दब गए। पुलिस ने बताया कि मौके पर 3 पुरुष और एक महिला की मौत हुई है। कई लोग लापता हैं, जिनका पता लगाया जा रहा है।