सिक्किम में भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन, 4 लोगों की मौत और कई लापता
सिक्किम में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 4 की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर: एक्स/@Vipin_Update)

लेखन गजेंद्र
Sep 12, 2025
12:43 pm
क्या है खबर?

सिक्किम में यांगथांग के अपर रिंबी इलाके में भारी बारिश के कारण शुक्रवार तड़के भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब ग्रामीण घरों में सो रहे थे। तभी पहाड़ों से कीचड़ और पत्थर उनके घर पर गिरे, जिससे वे दब गए। पुलिस ने बताया कि मौके पर 3 पुरुष और एक महिला की मौत हुई है। कई लोग लापता हैं, जिनका पता लगाया जा रहा है।

हादसा

अस्थायी पुल बनाकर लोगों को बचाया गया

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शेरिंग शेरपा ने बताया कि बारिश के कारण इलाके में ह्यूम नदी उफना गई थी, जिस पर एक अस्थायी पुल बनाकर 2 घायल व्यक्तियों को प्रभावित क्षेत्र से निकाला गया। उन्होंने बताया कि 2 अन्य व्यक्तियों को बचाया गया, जो घायल हैं। लापता लोगों की संख्या 3 बताई जा रही है, जिनको खोजने के अभियान में प्रतिकूल मौसम के कारण बाधा आ रही है। ग्रामीण और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवान राहत कार्य में लगे हैं।

ट्विटर पोस्ट

सिक्किमी में आपदा का वीडियो