जम्मू-कश्मीर: सोनमर्ग में रिसॉर्ट के ऊपर भारी हिमस्खलन, कैमरे में कैद हुई भयावह घटना

हिमस्खलन

हिमस्खलन के 3 वीडियो आए सामने

हिमस्खलन के एक वीडियो में पहाड़ की ढलान से बर्फ की एक मोटी दीवार नीचे गिरती हुई और आसपास की इमारतों तक पहुंचने से पहले खुले मैदान में तेजी से फैलती हुई दिख रही है। दूसरे वीडियो में बर्फ के बादल कुछ ही सेकंड में इमारतों को घेर लेते हैं, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है। तीसरे वीडियो में हिमस्खलन के आगे बढ़ने के दौरान छतों और सड़कों के चारों ओर बर्फ के घूमते हुए गुबार दिखाई देते हैं।