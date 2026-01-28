जम्मू-कश्मीर: सोनमर्ग में रिसॉर्ट के ऊपर भारी हिमस्खलन, कैमरे में कैद हुई भयावह घटना
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में भारी बर्फबारी के बीच मंगलवार रात हिमस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में आकर एक रिसॉर्ट पूरी तरह ढक गया। घटना जिले के सोनमर्ग में रात करीब 10:12 बजे घटी है। हिमस्खलन का वीडियो रिसॉर्ट में लगे 3 अलग-अलग CCTV कैमरों में कैद हो गया, जिसमें भयावह दृश्य दिख रहा है। राहत की बात रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।
हिमस्खलन
हिमस्खलन के 3 वीडियो आए सामने
हिमस्खलन के एक वीडियो में पहाड़ की ढलान से बर्फ की एक मोटी दीवार नीचे गिरती हुई और आसपास की इमारतों तक पहुंचने से पहले खुले मैदान में तेजी से फैलती हुई दिख रही है। दूसरे वीडियो में बर्फ के बादल कुछ ही सेकंड में इमारतों को घेर लेते हैं, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है। तीसरे वीडियो में हिमस्खलन के आगे बढ़ने के दौरान छतों और सड़कों के चारों ओर बर्फ के घूमते हुए गुबार दिखाई देते हैं।
घटना
बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी
जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। साथ ही, गांदरबल जिले के 2,000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों के लिए उच्च खतरे का अलर्ट जारी है। सोनमर्ग यहीं स्थित है। इससे पहले मंगलवार को दिन में काजीगुंड और बनिहाल में नवयुग सुरंग के पास बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना पड़ा और श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। बारिश और बर्फबारी की संभावान बनी हुई है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
🚨#BREAKING : #Kashmir के सोनमर्ग में प्रकृति का रौद्र रूप!— 𝐑𝐚𝐡𝐮𝐥 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 (@Rahulk123d) January 27, 2026
रात में आए भीषण हिमस्खलन के खौफनाक दृश्य CCTV में कैद।
राहत की बात यह है की अब तक कोई जानमाल का नुकसान नहीं।#JammuAndKashmir pic.twitter.com/oNgQQ9THFx
ट्विटर पोस्ट
हिमस्खलन का दूसरा वीडियो
अविश्वसनीय— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) January 28, 2026
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ठीक उस समय की सीसीटीवी तस्वीर जब एवलेंच हुआ। pic.twitter.com/L4NVhRHEzI