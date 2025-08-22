छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने युवक की तिरंगा फहराने पर हत्या की

छत्तीसगढ़: कांकेर में युवक ने 15 अगस्त को फहराया तिरंगा, नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर हत्या की

लेखन गजेंद्र 12:41 pm Aug 22, 202512:41 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों का आतंक जारी है। उन्होंने एक युवक की 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने के कारण हत्या कर दी। घटना जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिनागुंडा गांव की है। युवक की पहचान मनीष नुरुटी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने जिले के एक स्कूल परिसर में बने नक्सली स्मारक पर तिरंगा झंडा फहराया था, जिसके बाद वह नक्सलियों के निशाने पर आया था।