छत्तीसगढ़: कांकेर में युवक ने 15 अगस्त को फहराया तिरंगा, नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर हत्या की
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों का आतंक जारी है। उन्होंने एक युवक की 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने के कारण हत्या कर दी। घटना जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिनागुंडा गांव की है। युवक की पहचान मनीष नुरुटी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने जिले के एक स्कूल परिसर में बने नक्सली स्मारक पर तिरंगा झंडा फहराया था, जिसके बाद वह नक्सलियों के निशाने पर आया था।
हत्या
नक्सलियों ने जनअदालत लगाकार मौत का फैसला सुनाया
पुलिस ने बताया कि सोमवार को हथियारबंद नक्सलियों का गुट बिनागुंडा गांव पहुंचा था। वह नुरुटी और दो अन्य लोगों को अपने साथ पकड़कर ले गया। नक्सलियों ने गांव में ही 'जनअदालत' लगाई और मौत का फरमान सुनाकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि, उन्होंने अपने साथ लाए 2 ग्रामीणों की पिटाई करके छोड़ दिया। इसके बाद माओवादियों ने गांव के करीब बैनर लगाया, जिसमें नुरुटी की हत्या की जानकारी दी। अभी नुरुटी का शव बरामद नहीं हुआ है।
जांच
मुखबिरी का भी आरोप
जिले के पुलिस अधीक्षक आईके ऐलेसेला ने बताया कि माआवादियों को नुरुटी पर पुलिस की मुखबिरी का भी शक था। पुलिस अब उनके परिवार के सदस्यों से मिलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि बिनागुंडा गांव में नक्सलियों का आना-जाना है और पिछले डेढ़ साल में उन्होंने 4 से 5 लोगों पर मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या की है। ऐलेसेला ने बताया कि मारे गए लोगों का पुलिस से कोई संबंध नहीं था।
ट्विटर पोस्ट
तिरंगा फहराने का वीडियो
लोकतंत्र की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर आदिवासी ज़िला #Kanker के पखांजुर के बिनागुंडा गाँव की है। देखिए कैसे 15 अगस्त को छोटे-छोटे बच्चे और उनके अभिभावक उत्साह के साथ स्कूल में आज़ादी का जश्न मना रहे है, झंडा फहराने वालों में मनेश नरेटी नामक युवक भी नज़र आ रहा है।— Anshuman Sharma (@anshuman_sunona) August 21, 2025
मनेश गाँव के विकास… pic.twitter.com/18KTmuqXbM