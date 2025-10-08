इंडिगो की पायलट प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में मिली खामियां, DGCA ने 20 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका

जुर्माना

क्या मिली खामी?

विमानन नियामक को रिकॉर्ड से पता चला कि लगभग 1,700 पायलटों ने पूर्ण उड़ान सिम्युलेटर (FFS) पर सिम्युलेटर प्रशिक्षण लिया था, जो इन विशिष्ट हवाई अड्डों पर परिचालन के लिए प्रमाणित नहीं थे। इन 1,700 पायलटों में कमांड पायलट और प्रथम अधिकारी भी शामिल हैं। इस संबंध में इंडिगो जुर्माने का विरोध करने के लिए अपील कर सकता है। हालांकि, उसने कहा है कि जुर्माने का एयरलाइन की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।