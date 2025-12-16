जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक जवान शहीद
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार रात को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जो मंगलवार सुबह तक जारी रही। मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल अमजद अली खान शहीद हो गए हैं। आतंकियों के साथ अब भी मजालता इलाके के सोहन में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने कश्मीर डिवीजन में कई जगहों में तलाशी ली है। इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
मुठभेड़
मजालता इलाके में हुई है मुठभेड़
भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर्प्स ने एक्स पर बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना ने जवानों ने सोहन इलाके में आतंकियों के संपर्क स्थापित किया था, जिसके बाद गोलीबारी हुई। सेना ने बताया कि 'ऑपरेशन किया' के तहत मजालता इलाके में ऑपरेशन जारी है। बता दें, सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमले का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का नाम है।
ट्विटर पोस्ट
जवान शहीद
Udhampur, Jammu and Kashmir: In the terrorist encounter at Majalta, Udhampur, SOG personnel Amjad Ali Khan was martyred. His ancestral village, Pathanatir Mendhar, is mourning with grief pic.twitter.com/Um9z9XWgnu— IANS (@ians_india) December 16, 2025