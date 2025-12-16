जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक जवान शहीद

मुठभेड़

मजालता इलाके में हुई है मुठभेड़

भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर्प्स ने एक्स पर बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना ने जवानों ने सोहन इलाके में आतंकियों के संपर्क स्थापित किया था, जिसके बाद गोलीबारी हुई। सेना ने बताया कि 'ऑपरेशन किया' के तहत मजालता इलाके में ऑपरेशन जारी है। बता दें, सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमले का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का नाम है।