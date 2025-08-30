LOADING...
जम्मू-कश्मीर के रियासी में भूस्खलन, 7 शव मिले; रामबन में बादल फटने से 3 की मौत
रामबन में बादल फटने के बाद फैला मलबा

जम्मू-कश्मीर के रियासी में भूस्खलन, 7 शव मिले; रामबन में बादल फटने से 3 की मौत

लेखन आबिद खान
Aug 30, 2025
10:09 am
क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का कहर जारी है। राज्य के रामबन और रियासी में बादल फटने और भूस्खलन होने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। रामबन के राजगढ़ क्षेत्र में बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई। वहीं, रियासी में भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गई है। दोनों ही जगह पर कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसों में कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है।

रियासी

भूस्खलन में दबे एक ही परिवार के 7 लोग

आज सुबह रियासी जिले के बदर गांव में अचानक भूस्खलन से हाहाकार मच गया। पहाड़ों का मलबा एक घरों पर आ गिरा, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। अभी भी मकान मालिक नजीर अहमद, उनकी पत्नी और 5 नाबालिग बेटे लापता हैं और उनकी मौत होने की आशंका है। मलबे में कई शव दबे बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

रामबन

रामबन में 5 लापता, बचाव अभियान जारी

रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 5 लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार, राहत और बचाव दल को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। जम्मू के अलग-अलग इलाकों में बीते एक हफ्ते में बारिश संबंधी घटनाओं में 54 लोगों की मौत हुई है। कटरा में 34, रियासी में 7, रामबन में 3, डोडा में 4 और कठुआ में एक मौत हुई है।

ट्विटर पोस्ट

रामबन में बादल फटने के बाद के हालात

हाईवे

जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, उधमपुर में 2,000 वाहन फंसे

राजौरी जिले में लगातार बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। भूस्खलन और पहाड़ों से गिरे मलबे की वजह से हाईवे के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। उधमपुर में जखेनी और चेनानी के बीच भूस्खलन के कारण 2,000 से ज्यादा वाहन फंस गए हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर के दर्जनों गांवों का मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। जम्मू में सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रखने का आदेश है।

बारिश

जम्मू के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने पुंछ, रियासी, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुंछ, किश्तवाड़, जम्मू, रामबन और उधमपुर में शनिवार और रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि राज्य में हो रही भारी बारिश और बादल फटने की वजह से नदी-नालें उफान पर हैं और जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।