उत्तर से दक्षिण तक झूमकर बरस रहे बादल, पानी-पानी हुए कई राज्य 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 30, 2025
09:49 am
क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद शनिवार सुबह जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ पंजाब के 8 और उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 30 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश की संभावना जताई है।

बादल फटे 

इन राज्यों में फटे बादल 

पहाड़ी राज्यों में शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जम्मू-कश्मीर के कटरा में लगातार खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर में शुक्रवार को बादल फटने की घटनाएं हुईं। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर के स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित की है।

बाढ् 

पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात 

पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। पंजाब के अमृतसर, पठानकोट समेत 8 जिलों के 250 से ज्यादा गांवों में 5-15 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लापता हैं। हरियाणा के अंबाला की टांगरी नदी में आए उफान के बाद बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश में 13 जिलों में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है।

आफत

कई गांव हुए जलमग्न 

गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बलिया में खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। इससे कई कॉलोनियों में पानी भर गया है, जबकि दर्जनभर से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे अब तक 774 मकान बारिश में ढह चुके हैं। जौनपुर में बारिश के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

ट्विटर पोस्ट

वाराणसी में डूबा नमो घाट

चेतावनी 

इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी 

मानूसन की बारिश मध्य प्रदेश में आफत बनकर बरस रही है। IMD ने शनिवार को 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिहार में 32 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की चेतावनी है। पटना के मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। दूसरी तरफ राजस्थान के जोधपुर और बाडमेर के लिए तेज हवा के साथ ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

खतरा 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया है। IMD ने दिल्ली NCR में शनिवार को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि कुछ जगह बूंदाबांदी हो सकती है। जानकारी के अनुसार, इस बार अगस्त की बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है।

ट्विटर पोस्ट

खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना 