उत्तर प्रदेश: बलरामपुर में मूक-बधिर युवती से गैंगरेप, एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक मूक-बधिर युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 11 अगस्त की रात देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर युवती से 2 युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने मामले में आज सुबह एनकाउंटर के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवती आरोपियों से बचने के लिए भागती दिख रही है।

आवास घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर DM, SP, और जज के आवास जहां वारदात हुई, वो इलाका जिला मुख्यालय का सबसे संवेदनशील माना जाता है। यहां से कुछ ही दूरी पर DM, SP, ADM और जिला जज के आवास हैं। पुलिस थाना भी केवल 20 मीटर दूर ही है। उसके बावजूद वारदात ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। देहात कोतवाली क्षेत्र में जिस चौकी के पास वारदात हुई, उसके आसपास के 3-4 CCTV कैमरे भी बंद थे। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

पीड़िता नाना-नानी के घर से लौट रही थी पीड़िता परिजनों के मुताबिक, पीड़िता रात करीब 8 बजे अपने नाना-नानी के यहां से घर लौट रही थी। तभी युवकों ने उसे घेर लिया और जबरन सुनसान खेत में ले गए और दुष्कर्म किया। युवती बोल और सुन नहीं सकती है, जिसके कारण वह मदद भी नहीं मांग सकी। जब देर होने पर भी युवती घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने तलाश शुरू की। युवती खेत में बेसुध हालत में मिली, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस आरोपियों ने पुलिस पर चलाई गोलियां पुलिस ने अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में और लोगों के शामिल होने की भी जांच हो रही है। SP विकास कुमार ने कहा, "पीड़िता ने इशारों से कुछ जानकारी दी, इसके बाद विशेषज्ञों की मदद ली गई। CCTV फुटेज और संदिग्धों द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक का पता लगाने के बाद विशेष टीम बनाई गई। मंगलवार रात संदिग्धों ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में वे घायल हो गए।"