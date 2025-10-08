जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सेना के 2 जवान लापता (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान 2 जवान लापता

05:49 pm Oct 08, 2025

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार रात को भारतीय सेना के 2 पैरा कमांडो लापता हो गए हैं। सेना से उनका संपर्क गडूल इलाके में तलाशी अभियान के दौरान कटा है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि जवानों की जानकारी न मिलने पर हेलीकॉप्टरों और स्थानीय सहायता सहित एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया है। दोनों जवान 5 पैरा यूनिट से थे, जो गडूल के घने जंगलों में भारी बारिश के बीच गायब हुए थे।