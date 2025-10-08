जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान 2 जवान लापता
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार रात को भारतीय सेना के 2 पैरा कमांडो लापता हो गए हैं। सेना से उनका संपर्क गडूल इलाके में तलाशी अभियान के दौरान कटा है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि जवानों की जानकारी न मिलने पर हेलीकॉप्टरों और स्थानीय सहायता सहित एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया गया है। दोनों जवान 5 पैरा यूनिट से थे, जो गडूल के घने जंगलों में भारी बारिश के बीच गायब हुए थे।
लापता
दोनों जवान अग्निवीर
आजतक के मुताबिक, दोनों पैरा जवान अग्निवीर हैं। उनके गायब होने में कोई आतंकी कनेक्शन नहीं बताया जा रहा है। किश्तवाड़ और अनंतनाग के बीच तलाशी जारी है। सैन्य अधिकारियों ने संभावना जताई है कि दोनों जवान घने जंगल में भटक गए होंगे। उनकी जानकारी के लिए ड्रोन भी उड़ाए गए हैं। अभी ये भी जानकारी नहीं मिली है कि दोनों जवान साथ में हैं, या अलग-अलग दिशा में भटके हैं।
अभियान
अनंतनाग समेत 5 जगह शुरू हुआ है बड़ा अभियान
दूसरी तरफ, जम्मू-कश्मीर के 5 जिलों में राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी छापेमारी शुरू कर दी है। यह अभियान अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, सोपोर और बांदीपोरा में चलाया जा रहा है, जो कश्मीर में आतंकी हिंसा को बढ़ावा देने, आतंकी फंडिंग और आतंकियों की भर्ती से जुड़े मामले में हो रही है। इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के बारामूला और रफियाबाद में भी तलाशी चल रही है।