दिल्ली आश्रम के बाबा ने गिरफ्तारी से बचने को बदले 13 होटल, साधुओं के साथ रहे

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित श्रीशारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान की छात्राओं से यौन उत्पीड़न करने के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी आरोप लगने के बाद से करीब 40 दिन फरार रहे। इस दौरान कम से कम 13 होटल बदले। आखिरकर उन्हें आगरा से पकड़ा गया। गिरफ्तारी से बचने को आरोपी ने मथुरा और वृंदावन में साधुओं के कई आश्रमों में शरण ली थी।

जांच जमानत याचिका वापस लेकर हुए थे फरार पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जब 4 अगस्त को यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था, तब वह भारत से बाहर थे। FIR दर्ज होने के दूसरे सप्ताह बाद वे भारत लौटे थे। भारत आने पर आरोपी को उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि, बाद में आरोपी याचिका वापस लेकर फरार हो गए। इस दौरान वे अलग-अलग जगह छिपते रहे।

जांच CCTV से पहचान भी मुश्किल हुई पुलिस ने बताया कि आरोपी को होटलों में छिपने के दौरान CCTV कैमरों से पहचाना मुश्किल था। उनके पास 3 मोबाइल फोन और एक आईपैड है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से किसी का इस्तेमाल नहीं किया। होटल का कमरा बुक करने के लिए वह एक सहयोगी का फोन चलाते और जानबूझकर सस्ते होटल में रुकते थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने सांस लेने में तकलीफ बताई और पासवर्ड साझा नहीं किया। पुलिस ने उनका फोन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा है।

गिरफ्तारी क्या है मामला? दिल्ली में दक्षिण भारत के श्रीश्रृंगेरी मठ प्रशासन द्वारा संचालित संस्थान में परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने अगस्त में मठ प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद चैतन्यानंद को संस्थान से हटा दिया गया। पुलिस 4 अगस्त को FIR दर्ज होने के बाद से बाबा की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आश्रम में छापा मारकर उनकी वोल्वो कार जब्त की थी।