इस पूरे मामले की शुरुआत शेषनाग झील पर भारी मशीनों के इस्तेमाल और वक्फ के एक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' के गायन के खिलाफ हुए विरोध से हुई थी।

मुफ्ती ने यह भी बताया कि इससे पहले भी एक अन्य धर्मगुरु को ऐसे ही कारणों से बुलाया गया था।

इस इलाके के कई लोगों का मानना है कि ये घटनाएं विकास परियोजनाओं और स्थानीय मूल्यों को बचाए रखने के बीच चल रहे तनाव को दिखाती हैं, और साथ ही यह सवाल भी खड़ा करती हैं कि ऐसे फैसलों में किसकी बात सुनी जाती है।