जम्मु-कश्मीर: महबूबा मुफ्ती का आरोप- पुलिस ने धार्मिक नेता मीरवाइज का घर तोड़ा
जम्मू-कश्मीर में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पुलिस पर धार्मिक नेता मीरवाइज मौलवी रिजवान साहब के घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है।
खबरों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब साहब ने शेषनाग झील पर हो रहे विकास कार्यों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी।
मुफ्ती इसे एक बड़े सिलसिले का हिस्सा मानती हैं, जहां स्थानीय संस्कृति या पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं उठाने वाली आवाजों को किनारे किया जा रहा है।
क्या है विवाद?
इस पूरे मामले की शुरुआत शेषनाग झील पर भारी मशीनों के इस्तेमाल और वक्फ के एक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' के गायन के खिलाफ हुए विरोध से हुई थी।
मुफ्ती ने यह भी बताया कि इससे पहले भी एक अन्य धर्मगुरु को ऐसे ही कारणों से बुलाया गया था।
इस इलाके के कई लोगों का मानना है कि ये घटनाएं विकास परियोजनाओं और स्थानीय मूल्यों को बचाए रखने के बीच चल रहे तनाव को दिखाती हैं, और साथ ही यह सवाल भी खड़ा करती हैं कि ऐसे फैसलों में किसकी बात सुनी जाती है।