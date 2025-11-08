जम्मू-कश्मीर में मारे गए 2 आतंकवादी

जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में सेना से मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में शनिवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों का आमना-सामना हो गया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। घटना केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास की है, जहां आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने इलाके में हलचल देखने के बाद तलाशी अभियान चलाया और आतंकियों को ढेर किया। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई थी। जवान अब भी इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं।