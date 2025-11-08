जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में सेना से मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में सेना से मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी, घुसपैठ की कोशिश नाकाम
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में शनिवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों का आमना-सामना हो गया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। घटना केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास की है, जहां आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने इलाके में हलचल देखने के बाद तलाशी अभियान चलाया और आतंकियों को ढेर किया। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई थी। जवान अब भी इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं।
सफलता
कैसे मिली सफलता?
चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर लिखा, 'ऑपरेशन पिंपल, केरन, कुपवाड़ा: 07 नवंबर 2025 को घुसपैठ के प्रयास में एजेंसियों से विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। तलाशी अभियान अभी भी जारी है।'
पुनरावृत्ति
सेना ने पहले भी नाकाम की थी घुसपैठ की कोशिश
इससे पहले 14 अक्टूबर को भी भारतीय सेना ने कुपवाड़ा जिले में LoC पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। उस समय अधिकारियों ने बताया था कि सेना के सतर्क जवानों ने LoC पर संदिग्ध हलचल देखी थी। जम्मू-कश्मीर में LoC की लंबाई 740 किलोमीटर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा 240 किलोमीटर लंबी है। LoC बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों में स्थित है।