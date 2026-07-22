विदेश मंत्री जयशंकर ने मनीला में अमेरिकी समकक्ष से की मुलाकात, AI से लेकर पश्चिम एशिया संकट पर हुई चर्चा
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को मनीला में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। ऊर्जा, अहम खनिजों और AI जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई। इसके अलावा, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ, खासकर इस बात पर कि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को कैसे प्रभावित कर रहा है।
ASEAN और क्वॉड की बैठकों के दौरान मुलाकात
यह अहम मुलाकात उच्च स्तरीय ASEAN और क्वॉड की बैठकों के ठीक बीच हुई। यह दर्शाता है कि ये साझेदारियां अब कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। जयशंकर ने बताया कि उनकी बातचीत में क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुखता से शामिल थे, जो दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े थे।