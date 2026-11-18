वाराणसी: शादी से नाराज जीजा ने साली की हत्या की, फिर कर ली खुदकुशी
वाराणसी में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 20 साल के जय विकास नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 23 साल की प्रिया की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रिया की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिससे जय विकास नाराज था।
इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बडांगाव थाना क्षेत्र के बाबतपुर स्थित एक होटल के कमरे में खुदकुशी कर ली। पुलिस को दोनों शव मिलने की जानकारी दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए।
पुलिस और फोरेंसिक टीम शवों की जांच कर रहीं
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। होटल का कमरा परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में खोला गया।
शुरुआती जांच से पता चला है कि जय विकास, प्रिया की बड़ी बहन का जीजा था और प्रिया की शादी कहीं और तय होने से वह काफी नाराज था। फिलहाल, दोनों शवों की जांच की जा रही है और पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।