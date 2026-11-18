वाराणसी में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 20 साल के जय विकास नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 23 साल की प्रिया की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रिया की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिससे जय विकास नाराज था।

इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बडांगाव थाना क्षेत्र के बाबतपुर स्थित एक होटल के कमरे में खुदकुशी कर ली। पुलिस को दोनों शव मिलने की जानकारी दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए।