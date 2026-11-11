पंजाब: पति ने पत्नी का किया कत्ल, फिर रचा यौन हमले का नाटक

पंजाब के होशियारपुर में जहादुर इस्लाम नाम के शख्स ने अपनी पत्नी रुबीना का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसे शक था कि रुबीना का किसी और से संबंध है।

हत्या को छिपाने के लिए उसने घटनास्थल पर यौन हमले का नाटक रचा और शव को एक गन्ने के खेत में छोड़ दिया। जहादुर इस्लाम मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला था। यह जोड़ा मुकेरियां के मदीनपुर गांव में रहता था और नाले व सीवर की सफाई का काम करता था।