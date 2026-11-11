पंजाब: पति ने पत्नी का किया कत्ल, फिर रचा यौन हमले का नाटक
लेखन आबिद खान
पंजाब के होशियारपुर में जहादुर इस्लाम नाम के शख्स ने अपनी पत्नी रुबीना का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसे शक था कि रुबीना का किसी और से संबंध है।
हत्या को छिपाने के लिए उसने घटनास्थल पर यौन हमले का नाटक रचा और शव को एक गन्ने के खेत में छोड़ दिया। जहादुर इस्लाम मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला था। यह जोड़ा मुकेरियां के मदीनपुर गांव में रहता था और नाले व सीवर की सफाई का काम करता था।
जहादुर ने हत्या का जुर्म कबूल किया
जहादुर ने अपने साले से कहा कि रुबीना लापता हो गई है। लेकिन जब रुबीना के परिवार वालों को मामला संदिग्ध लगा, तो रुबीना के भाइयों ने उससे पूछताछ की। उसने कबूल किया कि उसने गमछे से गला घोंटकर रुबीना की हत्या की थी।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।