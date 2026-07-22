गुरुग्राम पानी-पानी, क्या फिर थम जाएगा शहर?
गुरुग्राम में मंगलवार सुबह 4 घंटे से ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी से लबालब भर गईं। जैसे ही लोग ऑफिस के लिए निकले, उन्हें जगह-जगह जलभराव से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर तरफ पानी ही पानी था और गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई थी। शहर की सामान्य दिनचर्या पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक शहर में हालात मुश्किल भरे रह सकते हैं।
गुरुग्राम को याद आई 7-8 जुलाई की बाढ़
इस जोरदार बारिश ने गुरुग्राम को 7-8 जुलाई की उन भीषण बाढ़ों की याद दिला दी, जब पूरा शहर थम सा गया था। सोहना रोड जैसे मुख्य रास्ते पानी में डूब गए थे और कुछ जगहों पर सड़कें भी धंस गई थीं। नालियां उफनने लगी थीं और सर्विस लेनें पानी से भर गई थीं। जिसके चलते लोगों को अपने घरों या दफ्तरों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और यात्रा का समय कई गुना बढ़ गया।
नगर निगम के अधिकारी हालात को काबू करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन और बारिश की उम्मीद के चलते आवाजाही में अभी और देरी होने की संभावना है।