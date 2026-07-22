गुरुग्राम पानी-पानी, क्या फिर थम जाएगा शहर?

इस जोरदार बारिश ने गुरुग्राम को 7-8 जुलाई की उन भीषण बाढ़ों की याद दिला दी, जब पूरा शहर थम सा गया था। सोहना रोड जैसे मुख्य रास्ते पानी में डूब गए थे और कुछ जगहों पर सड़कें भी धंस गई थीं। नालियां उफनने लगी थीं और सर्विस लेनें पानी से भर गई थीं। जिसके चलते लोगों को अपने घरों या दफ्तरों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और यात्रा का समय कई गुना बढ़ गया।

नगर निगम के अधिकारी हालात को काबू करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन और बारिश की उम्मीद के चलते आवाजाही में अभी और देरी होने की संभावना है।