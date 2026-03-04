इजरायल-ईरान युद्ध: भारत ने विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

सरकार ने पश्चिम एशिया में स्थित भारतीय दूतावासों के आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। बहरीन: +97339418071 ईरान: +989128109115, +98912810910, +98912810910 और +98 932179359 इराक: +9647716511185 या +9647704444899 इजरायल : +972547520711, +972542428378 जॉर्डन: +962770422276 कुवैत: +96565501946 लेबनान: +96176860128 ओमान: +96898282270 (व्हाट्सएप) और 80071234 (टोल फ्री) कतर : +97455647502 फिलिस्तीन: +970592916418 सऊदी अरब (रियाद): +966114884697 या 8002471234 (टोल फ्री) सऊदी अरब (जेद्दा): +966126648660 और +966122614093 संयुक्त अरब अमीरात: +971543090571 (व्हाट्सएप) और 80046342 (टोल फ्री)

यात्री

जेद्दा से लौटे भारतीय यात्री

मंगलवार देर रात जेद्दा से कई भारतीय लोग दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद पहुंचे। दुबई से लौटे एक यात्री ने कहा, "मैं 3 दिन दुबई में था, कुछ जगहों पर दिक्कतें हुईं, लेकिन वहां के प्रशासन ने सबकुछ अच्छे से संभाला। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई।" एक अन्य यात्री ने कहा, "मैं 25 फरवरी से दुबई में फंसा हुआ था। हम 3 दिनों तक अपने कमरों में पूरी तरह से बंद थे। सभी चीजें 2-3 दिनों तक पूरी तरह बंद रखी गईं।