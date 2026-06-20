केरलम: 'एलोहिम ग्लोबल वर्शिप सेंटर' में आस्था के नाम पर बच्चों का शोषण?

CWC का आरोप: बच्चों से बिना पैसे के काम कराया गया

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) का कहना है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के बच्चों को यहां शिक्षा या नौकरी दिलाने का वादा करके लाया गया था। आरोप है कि इन बच्चों से बिना पैसे के काम करवाया गया और उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया गया।

मेडिकल जांच के दौरान एक बच्चे के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने बाल संरक्षण कानूनों के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अभी भी इसकी जांच कर रही है।

CWC की अध्यक्ष लीना के सुभाष ने बताया, "हमने वहां रहने वाले एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया है। हमने एक ऐसे बच्चे को भी बचाया जो वहां अवैध रूप से ठहरा हुआ था। हमें पता चला है कि कई लोग वहां बिना किसी उचित अनुमति के रह रहे थे।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास यह जानकारी भी है कि एक मां और बच्चा भी वहां रह रहे थे। उन्हें ढूंढना जरूरी है।"