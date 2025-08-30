दिल्ली में दोहरा हत्याकांड, दामाद ने की पत्नी और सास को बेरहमी से हत्या
क्या है खबर?
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में शनिवार (30 अगस्त) को दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दामाद ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और सास की कैंची घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया और आरोपी दामाद की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से हत्या में काम ली गई कैंची भी बरामद कर ली है।
वारदात
कैसे घटी यह वारदात?
पुलिस ने बताया कि मृतकों में प्रिया (27) और उनकी मां कुसुम सिन्हा (63) है। इसी तरह आरोपी दामाद योगेश सहगल है। पुलिस ने बताया कि परिवार के भीतर लंबे समय से तनाव चल रहा था। शनिवार को विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दोनों की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रिया और कुसुम को बेसुध हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
कार्रवाई
पुलिस ने क्या की है कार्रवाई?
पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। वारदात में काम ली गई कैंची भी बरामद कर ली है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और हत्या के मूल कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।