दिल्ली में दोहरा हत्याकांड, दामाद ने की पत्नी और सास को बेरहमी से हत्या

लेखन भारत शर्मा 07:06 pm Aug 30, 202507:06 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में शनिवार (30 अगस्त) को दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दामाद ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और सास की कैंची घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया और आरोपी दामाद की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से हत्या में काम ली गई कैंची भी बरामद कर ली है।