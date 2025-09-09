LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली-मुंबई से काठमांडू जा रही इंडिगो की 2 उड़ानें लखनऊ लौटीं, एयर इंडिया की उड़ानें रद्द
दिल्ली-मुंबई से काठमांडू जा रही इंडिगो की 2 उड़ानें लखनऊ लौटीं, एयर इंडिया की उड़ानें रद्द
लेखन गजेंद्र
Sep 09, 2025
04:49 pm
क्या है खबर?

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच उड़ानों पर असर दिखा है। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंगलवार रात तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच खबर मिली है कि दिल्ली और मुंबई से नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रही इंडिगो की 2 उड़ानें आधे रास्ते से लखनऊ लौट आईं। बाद में उन्हें दिल्ली और मुंबई भेज दिया गया। एयर इंडिया ने भी अपनी 3 उड़ानों को रद्द कर दिया है।

हवाई यात्रा

काठमांडू में नहीं मिली उतरने की अनुमति

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, दिल्ली से इंडिगो की 6E-1153 और मुंबई से 6E-1157 ने दोपहर बाद काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी और त्रिभुवन हवाई अड्डे के रास्ते में थी। तभी विमानों को हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद विमानों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ओर मोड़ना पड़ा। विमान में ईंधन भरने के बाद, दोनों उड़ानों को अपने मूल शहरों की तरफ लौटाया जाएगा।

परामर्श

एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी किया परामर्श

एयर इंडिया ने परामर्श जारी कर लिखा, 'काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218 और AI211/212 उड़ानें आज रद्द कर दी गई हैं। हम स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे।' इंडिगो एयरलाइन ने एक्स पर लिखा कि काठमांडू की उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं, यात्री वैकल्पिक यात्रा या फिर धन वापसी का चुनाव कर सकते हैं।