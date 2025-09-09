काठमांडू जाने वाली इंडिगो की उड़ानें वापस लौटीं

दिल्ली-मुंबई से काठमांडू जा रही इंडिगो की 2 उड़ानें लखनऊ लौटीं, एयर इंडिया की उड़ानें रद्द

लेखन गजेंद्र 04:49 pm Sep 09, 202504:49 pm

क्या है खबर?

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच उड़ानों पर असर दिखा है। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंगलवार रात तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच खबर मिली है कि दिल्ली और मुंबई से नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रही इंडिगो की 2 उड़ानें आधे रास्ते से लखनऊ लौट आईं। बाद में उन्हें दिल्ली और मुंबई भेज दिया गया। एयर इंडिया ने भी अपनी 3 उड़ानों को रद्द कर दिया है।