नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारतीय नागरिकों के लिए सलाह जारी (तस्वीर: एक्स/@nepalviewsnv)

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारतीय नागरिकों के लिए सलाह जारी

लेखन गजेंद्र 10:55 am Sep 09, 202510:55 am

क्या है खबर?

नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं के हिंसक प्रदर्शन और गोलीबारी में हुई मौतों के बाद भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर भारत बारीकी से नजर रखे हैं और कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी हैं। मंत्रालय ने मृतकों के लिए प्रार्थना और संवेदना जताई है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।