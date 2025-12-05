मोदी-पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता, यूक्रेन युद्ध पर शांतिपूर्ण समाधान का आश्वासन

बातचीत क्या बोले मोदी? मोदी ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि 2001 में हमने जो भूमिका निभाई, वह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि एक दूरदर्शी नेता कैसे सोचता है। वे कहां से शुरुआत करते हैं और रिश्तों को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। भारत-रूस संबंध इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं।" मोदी ने कहा, "भारत हमेशा शांति का समर्थन करता है और यूक्रेन मामले में शांति के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा है। रूस-यूक्रेन जल्द शांति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।"

शांति दुनिया शांति की ओर लौटेगी- मोदी मोदी ने आगे कहा, "यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से हमारी लगातार चर्चा होती रही हैं। आपने भी समय-समय पर एक सच्चे मित्र की तरह हमें हर बात से अवगत कराया है। मेरा मानना ​​है कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने इसे आपके और दुनिया के सामने भी रखा है। राष्ट्रों का कल्याण शांति के मार्ग में ही है। हमें मिलकर शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है दुनिया फिर शांति की दिशा में लौटेगी।"

बयान पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने मोदी से कहा, "मैंने युद्ध की जानकारी विस्तार से साझा की है। हम यूक्रेन झगड़े के शांतिपूर्ण हल पर काम कर रहे हैं। हम नियमित तौर पर यूक्रेन पर अपने विचार साझा करते हैं। आप, एक सच्चे दोस्त के तौर पर, मुझे इस विषय पर बता सकते हैं। यह हमारे देशों के बीच गहरे भरोसे को दिखाता है। यही हमारे रिश्ते की असली ताकत है। हमारे रिश्ते इतिहास से बहुत गहराई से जुड़े हैं।'