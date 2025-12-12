इंडिगो संकट के बीच कार्रवाई शुरू, DGCA ने 4 उड़ान संचालन निरीक्षकों को निलंबित किया

DGCA के अधिकारियों का कहना है कि ये निरीक्षक इंडिगो के परिचालन संबंधी जांच, सुरक्षा निरीक्षण और अनुपालन प्रक्रियाओं की निगरानी में सीधे तौर पर शामिल थे। संभावना जताई जा रही है कि निगरानी में खामियों के कारण हजारों यात्रियों के फंसे रहने वाला व्यवधान पैदा हुआ। दूसरी तरफ, DGCA की 4 सदस्यों वाली कमेटी शुक्रवार को भी इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से मिलेगी और बड़े पैमाने पर रद्द हुई उड़ानों पर पूछताछ करेगी।

DGCA ने इंडिगो के संचालन की निगरानी करने के लिए 8 सदस्यीय दल बनाया है, जिन्हें इंडिगो मुख्यालय पर तैनात किया गया है। DGCA के 2 अधिकारी बेड़े की उपलब्धता, 2 पायलटों की संख्या, 2 चालक दल के कार्य घंटे और उपयोग और 2 अधिकारी स्टैंडबाय चालक दल के सदस्यों की तैनाती-तैयारी पर नजर रखेंगे। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इंडिगो के अधिकारियों को 17 नवंबर को तलब किया है।