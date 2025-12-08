इंडिगो की उड़ानों पर आज भी दिखा असर, अभी तक 300 से अधिक उड़ानें रद्द

परेशानी 10 दिसंबर तक हालात होंगे सामान्य दिल्ली हवाई अड्डे पर सोमवार को इंडिगो की 134 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसमें 75 प्रस्थान और 59 आगमन वाली उड़ानें थीं। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 127 उड़ानें, अहमदाबाद में 20 उड़ानें और हैदराबाद में 7 उड़ानें रद्द की गईं हैं। मुंबई और कोलकाता सहित अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर भी काफी व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो ने रविवार को कहा कि वह 10 दिसंबर तक अपने नेटवर्क को स्थिर करने की राह पर है।

रिफंड अब 610 करोड़ रुपये से अधिक वापस लौटाए गए घरेलू बाजार में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली इंडिगो ने अब तक प्रभावित यात्रियों को 610 करोड़ रुपये से अधिक के टिकट के पैसे लौटाए हैं और यात्रियों को 3,000 सामान पहुंचाया है। एयरलाइंस ने रविवार को 2,300 घरेलू-अंततराष्ट्रीय उड़ानों में 1,650 का संचालन किया, जबकि 650 से उड़ानें रद्द कीं, जबकि दो दिन पहले 1,000 से अधिक रद्द थी। इंडिगो ने सभी रद्द बुकिंग के लिए 5-15 दिसंबर के बीच पूरा रिफंड और पूर्ण छूट की घोषणा की है।

Advertisement

नियम नियमों के संशोधन से लड़खड़ाई इंडिगो यह संकट पायलटों के आराम से संबंधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) के संशोधित नियमों के लागू होने से उभरा है, जो 1 नवंबर से लागू हुआ था। इसके कार्यान्वयन के बाद चालक दल के सदस्यों की कमी उजागर हुई और बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने लगीं, जिससे देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मच गई। सरकार ने हस्तक्षेप कर फिलहाल नियम पर रोक लगा दी है। उड़ान संचालन 10 दिसंबर तक सामान्य होने की संभावना है।

Advertisement