शीतलहर के साथ 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट, जानिए देशभर में कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को न्यूनतम तापमान 3-7 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को शीतलहर के साथ प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, अमृतसर, आगरा, टुंडला, चंडीगढ़, नैनीताल और शिमला में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
बर्फबारी
पहाड़ी राज्यों में होगी बारिश-बर्फबारी
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के चलते कई हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे चला गया। यहां रविवार को अमरनाथ यात्रा बेस कैंप में पारा माइनस 4.3 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ में बीते दिन तापमान माइनस 17 डिग्री और बद्रीनाथ में माइनस 14 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं।
शीतलहर
यहां आज हो सकती है बूंदाबांदी
मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण भोपाल में पिछले 3 दिन से शीतलहर चल रही है, जबकि अन्य शहरों में कोल्ड डे की स्थिति है। सोमवार को भी प्रदेश में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रविवार को हल्के बादलों की आवाजाही ने सर्द हवाओं की रफ्तार कमजोर हो गई है, जिससे तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
कोहरा
इन राज्यों में बढ़ेगा कोहरे का असर
IMD ने उत्तर प्रदेश में 10-12 दिसंबर के बीच घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी इलाकों में आज तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। बिहार में रविवार को शेखपुरा जिले में सबसे कम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में सोमवार को शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के दौरान 30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में गिरावट होगी।
प्रदूषण
राजधानी में प्रदूषण के साथ ठंड की मार
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सर्दी ने परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने सोमवार को शीतलहर के साथ-साथ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई है। हवा की गति धीमी होने से कोहरा और गहरा हो जाएगा, जिससे दृश्यता कमजोर होगी। राजधानी और इससे सटे इलाके सोमवार को भी जहरीले स्मॉग की चादर में ढके रहे और वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज हुई। 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 308 रहा है।