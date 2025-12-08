LOADING...
इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा- यह एयरलाइंस की आंतरिम समस्या, लेकिन सरकार गंभीर
नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया

लेखन गजेंद्र
Dec 08, 2025
01:58 pm
क्या है खबर?

इंडिगो की बड़े पैमाने रद्द हुई उड़ानों का मुद्दा सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र में उठाया गया। राज्यसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने इसका जवाब दिया। नायडू ने कहा कि पिछले दिनों जो इंडिगो की उड़ानों को लेकर जो समस्या देखने को मिली थी, वह उनकी आंतरिक रोस्टरिंग की समस्या थी, न की एविएशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर (AMSS) के कारण। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है।

बयान

क्या बोले नायडू?

नायडू ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा, "इंडिगो का जो संकट अभी देखने को मिला था, वह AMSS से संबंधित नहीं थी बल्कि इंडिगो की चालक दल के सदस्यों के रोस्टरिंग से जुड़ी आंतरिक व्यवस्था से जुड़ी थी। उसके कारण यह समस्या पैदा हुई थी।" उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को मंत्रालय की नए नियमों को लेकर बैठक हुई थी, जिसके बाद इंडिगो ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा और उसे दिया गया। फिर भी वे रोस्टर बनाए रखने में विफल रहे।

कार्रवाई

सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है- नायडू

नायडू ने आगे कहा, "हम इस मामले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, और हम इसे अन्य एयरलाइनों के लिए एक उदाहरण बनाएंगे। यह न केवल उनके लिए बल्कि विमानन क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित होगा।" उन्होंने एकाधिकार के मुद्दे पर कहा कि यह भारत में नई एयरलाइन शुरू करने का समय है। हम प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया

