अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता के लिए 10-11 दिसंबर को दिल्ली आएंगे अमेरिकी प्रतिनिधि

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाने और बातचीत को जल्द मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश है। बता दें कि अमेरिका-भारत के बीच 16 सितंबर को छठे दौर की वार्ता के लिए दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच टीम के साथ एक दिवसीय दौरे पर आए थे।

समझौता

किन मुद्दों पर होगी बात?

भारत और अमेरिका के बीच वार्ता का मुख्य केंद्र 50 प्रतिशत टैरिफ होगा, जिसे हटाने या कम करने के लिए कई मुद्दों पर बात हो सकती है। दोनों देशों के बीच डेयरी और कृषि समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत अटक रही है। इससे पहले छठे दौर की बातचीत के बाद 22 सितंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरे पर गया था। उनके साथ राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी भी थे।