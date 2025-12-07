इंडिगो की आज भी 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द, CEO को नोटिस जारी; जानें अपडेट्स
क्या है खबर?
देशभर में इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान आज छठे दिन भी जारी है। एयरलाइन का दावा है कि उसने 95 प्रतिशत कनेक्टिविटी बहाल कर दी है। हालांकि, आज भी पूरे देश में इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हजारों यात्री हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। इंडिगो ने कहा है कि वो आज 1,500 उड़ानों का संचालन करेगी। वहीं, सरकार ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस
सरकार ने CEO से 24 घंटे में जवाब मांगा
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोरक्वेरस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में DGCA ने कहा, "CEO के रूप में आप एयरलाइन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने और यात्रियों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।"
उड़ानें
कहां-कितनी उड़ानें हुई रद्द?
आज मुंबई हवाई अड्डे से कोलकाता, नागपुर और भोपाल जाने वाली 3 उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली से चेन्नई और बेंगलुरु जाने वाली 2 उड़ानें भी रद्द हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे से 2 और चेन्नई से 38 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हैदराबाद में 115 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें से 54 आने वाली और 61 जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। बेंगलुरु से 150 और त्रिची से 11 उड़ानें रद्द हुई हैं। (सुबह 11 बजे तक के आंकड़े)
रेलवे
रेलवे ने 89 विशेष ट्रेनों की घोषणा की
भारतीय रेलवे ने इंडिगो संकट के बीच यात्रियों के लिए अगले 3 दिनों में सभी जोनों में 89 विशेष ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की हैं। ये ट्रेनें नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना और हावड़ा जैसे प्रमुख शहरों से चलेंगी और 100 से ज्यादा चक्कर लगाएंगी। रेलवे ने बताया कि वो यात्रियों की सुविधा के लिए सामान्य ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच जोड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों से इसका लाभ उठाने की अपील की है।
संसदीय समिति
संसदीय समिति करेगी अधिकारियों को तलब
इंडिगो संकट पर परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन पर बनी संसदीय समिति सभी एयरलाइंस, DGCA और विमानन मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, समिति इस मामले पर इन सभी से जवाब मांगेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाधान भी तलाशेगी। वहीं, CPM सांसद जॉन ब्रिटास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) या न्यायिक आयोग से कराने की मांग की है।
वजह
क्या है इंडिगो संकट की वजह?
DGCA ने पायलटों और चालक दल की ड्यूटी से जुड़े नियमों का दूसरा चरण 1 नवंबर से लागू किया था। इनमें पायलटों और चालक दल को 7 दिन काम के बाद 48 घंटे आराम, नाइट ड्यूटी का समय, 6 की बजाय केवल 2 नाइट लैंडिंग, लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी पर रोक और लंबी उड़ानों के बाद 24 घंटे का आराम जैसे नियम शामिल थे। इससे इंडिगो के पास पायलट-चालक दल की कमी हो गई।