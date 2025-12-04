इंडिगो ने फिर रद्द की उड़ानें, यात्री परेशान; आखिर क्या है कारण?

देश की सबसे बड़ी और किफायती एयरलाइन इंडिगो इस समय मुश्किल हालात का सामना कर रही है। लगतार उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हो गए हैं। गुरुवार तड़के दिल्ली से रवाना होने वाली 30 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं और हैदराबाद में भी लगभग 33 उड़ानें रद्द हुईं हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर भी यही हाल है। नवंबर में भी एयरलाइन का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसको लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नोटिस भी भेजा है।

सेवा एक-एक दिन में 170 से 200 उड़ानें रद्द मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाई अड्डों पर कुल 200 उड़ानें रद्द होने की सूचना थी। गुरुवार को भी इंडिगो की 170 से अधिक उड़ानों के रद्द होने की संभावना है। DGCA ने मामले का संज्ञान लेते हुए इंडिगो से लगातार उड़ानें रद्द होने का कारण पूछा है। विमानन नियामक ने मामले पर तब गौर किया, जब एक दिन में दिल्ली में 38, मुंबई में 33 और अहमदाबाद में 14 उड़ानें रद्द हुईं।

नोटिस नवंबर में रद्द हुई थी 1,232 DGCA ने इंडिगो की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी से बताया कि नवंबर में कुल एयरलाइंस ने कुल 1,232 उड़ानें रद्द की है। इनमें 755 उड़ानें चालक दल के सदस्य और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) की बाध्यताओं के कारण रद्द हुईं हैं। DGCA के मुताबिक, 258 उड़ानें हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण, 92 उड़ानें एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम की विफलता के कारण और 127 उड़ानें अन्य कारणों से रद्द हुईं है।

पूछताछ DGCA ने बातचीत के लिए बुलाया DGCA ने एयरलाइन के खराब प्रदर्शन को देखते हुए उनके अधिकारियों को गुरुवार को बातचीत के लिए बुलाया है। DGCA ने कहा कि इंडिगो की उड़ानों के साथ क्या समस्या है, उसकी जांच की जा रही है। उसने एयरलाइन को वर्तमान स्थिति के कारण, उड़ान रद्द कम करने और देरी कम करने की योजना भी पेश करने को कहा है। एयरलाइन का समग्र समय पर प्रदर्शन (OTP) नवंबर में 67.7 प्रतिशत रहा, जबकि अक्टूबर में यह 84.1 प्रतिशत था।

कारण इंडिगो ने उड़ानें रद्द होने पर दी सफाई इंडिगो ने उड़ानों के रद्द होने पर अपना बयान जारी कर कहा, "छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियां, सर्दियों के मौसम से संबंधित शेड्यूल में बदलाव, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, विमानन प्रणाली में भीड़भाड़ में वृद्धि और अद्यतन चालक दल सदस्य रोस्टरिंग नियमों यानी FDTL के कार्यान्वयन सहित कई चुनौतियों ने परिचालन पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं था।" इंडिगो ने कहा कि वह व्यवधान को नियंत्रित करने और स्थिरता बहाल करने के लिए काम कर रही है।