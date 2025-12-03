इंडिगो की 200 उड़ानें रद्द, परिचालन प्रभावित; एयरलाइन ने नए ड्यूटी मानदंडों को ठहराया जिम्मेदार

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय गंभीर परिचालन विफलताओं का सामना कर रही है। एयरलाइन को देश भर में उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह समय की पाबंदी के लिए पहचान रखने वाली एयरलाइन का समय पर परिचालन भी केवल 35 प्रतिशत रह गया है, जो उसके लिए बड़ा झटका है। हालांकि, इंडिगो ने इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी नए ड्यूटी मानदंडों को जिम्मेदार ठहराया है।

परेशानी बुधवार को रद्द हुई 200 से अधिक उड़ानें सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाई अड्डों पर दोपहर तक इंडिगो की सामूहिक रूप से लगभग 200 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे घरेलू यात्रियों के लिए खासी परेशानी झेलनी पड़ी है। इस अव्यवस्था के पीछे पिछले महीने संशोधित किए गए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) मानदंडों कारण रहे हैं। संशोधित FDTL के कारण एयरलाइन को चालक दल, खासकर पायलटों की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है।

संघर्ष FDTL मानदंडों के लागू होने से संघर्ष कर रही है एयरलाइन संशोधित FDTL मानदंडों में ज्यादा आराम के घंटे और मानवीय रोस्टर अनिवार्य हैं, लेकिन इंडिगो अपने विशाल नेटवर्क को उसके अनुसार व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि कई उड़ानें इसलिए रोकनी पड़ीं क्योंकि कोई केबिन क्रू उपलब्ध नहीं था, जबकि कुछ उड़ानों में 8 घंटे तक की देरी हुई। बता दें कि इंडिगो का घरेलू बाजार में 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा है, इसलिए इसके बाधित शेड्यूल का असर पूरे सिस्टम पर पड़ा है।

बयान एयरलाइन ने क्या जारी किया बयान? इंडिगो ने एक बयान में कहा, "पिछले दो दिनों से पूरे नेटवर्क में इंडिगो का परिचालन काफी बाधित रहा है और हम अपने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं।" एयरलाइन ने आगे कहा, "छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियों, सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, विमानन प्रणाली में भीड़भाड़ में वृद्धि और संशोधित FDTL सहित कई अप्रत्याशित परिचालन चुनौतियों ने हमारे परिचालन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी।"

प्रयास इंडिगो ने क्या शुरू किए प्रयास? इंडिगो के बयान में आगे कहा, "इस व्यवधान को नियंत्रित करने और स्थिरता बहाल करने के लिए हमने अपने शेड्यूल में कुछ समायोजन शुरू किए हैं। ये उपाय अगले 48 घंटों तक लागू रहेंगे और हमें अपने परिचालन को सामान्य बनाने और पूरे नेटवर्क में समय की पाबंदी को धीरे-धीरे बहाल करने में मदद करेंगे। हमारी टीमें ग्राहकों की परेशानी को कम करने और परिचालन को जल्द से जल्द स्थिर करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं।"

जानकारी इंडिगो ने फंसे हुए यात्रियों के लिए शुरू की वैकल्पिक व्यवस्था इंडिगो ने प्रभावित ग्राहकों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था या लागू होने पर रिफंड की पेशकश भी की है। एयरलाइन ने यात्रा पर जाने से पहले वेसाबइट पर उड़ान की नवीनतम स्थिति की जांच करने की अपील की है।

FDTL संशोधित FDTL में क्या प्रावधान किए गए हैं? संशोधित FDTL मानदंड चालक दल के सदस्य के ड्यूटी के घंटों की संख्या को सीमित करते हैं। यह उड़ान को प्रतिदिन 8 घंटे, सप्ताह में 35 घंटे, महीने में 125 घंटे और वर्ष में 1,000 घंटे तक सीमित करते हैं। इसके तहत प्रत्येक चालक दल के सदस्य को अपनी उड़ान अवधि की दोगुनी अवधि के बराबर विश्राम समय मिलना आवश्यक है। इसी तरह किसी भी 24 घंटे की अवधि में कम से कम 10 घंटे का विश्राम भी आवश्यक है।

हालात हवाई अड्डों पर क्या रहे हालात? हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की आगमन और प्रस्थान वाली कुल 33 उड़ानें रद्द हुई। इससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। हवाई अड्डा प्रशासन ने दोपहर को संचालन सामान्य बनाते हुए यात्रियों से उड़ान की स्थिति के नवीनतम अपडेट के लिए सीधे इंडिगो से संपर्क करने का अनुरोध किया है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कुल 42 घरेलू उड़ानें रद्द की गई, जिनमें 22 आगमन और 20 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल रहीं।