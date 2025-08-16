भारी बारिश के कारण मुंबई में इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया (तस्वीर: एक्स/@Vinamralongani)

इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया, जानिए क्या रहा कारण

क्या है खबर?

भारी बारिश के चलते शनिवार को मुंबई हवाई अड्‌डे पर उतरते समय इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। टेल स्ट्राइक की यह घटना बैंकॉक से मुंबई आ रही इंडिगो एयरबस A321 विमान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई। इस घटना में विमान में बैठे यात्रियों किसी भी यात्री को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन इससे कुछ देर के लिए विमान के यात्रियों में हड़कंप मच गया।