इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
भारी बारिश के चलते शनिवार को मुंबई हवाई अड्डे पर उतरते समय इंडिगो के विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। टेल स्ट्राइक की यह घटना बैंकॉक से मुंबई आ रही इंडिगो एयरबस A321 विमान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई। इस घटना में विमान में बैठे यात्रियों किसी भी यात्री को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन इससे कुछ देर के लिए विमान के यात्रियों में हड़कंप मच गया।
बयान
घटना को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
इंडिगो के एक प्रवक्ता ने कहा, "16 अगस्त को मुंबई में खराब मौसम के कारण कम ऊंचाई पर गो-अराउंड करते समय एक इंडिगो एयरबस A321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया।" उन्होंने आगे कहा कि मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, विमान को परिचालन फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक जांच/मरम्मत और नियामक मंजूरी से गुजरना होगा। एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित रूप से उतर गया।
सूचना
चालक दल ने नहीं दी सूचना
सूत्रों के अनुसार, "चालक दल या ऑपरेटर द्वारा ATC के पास घटना की तत्काल कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।" ऐसी घटनाओं की सूचना देने से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि रनवे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, जिसे तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। टेल स्ट्राइक तब होती है, जब किसी विमान का पिछला हिस्सा टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान रनवे की सतह से अनजाने में टकराता है। इससे यात्रियों को झटका लग सकता है।