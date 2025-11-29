एयरबस के 6,000 विमानों में गड़बड़ी, इंडिगो-एयर इंडिया के उड़ानें प्रभावित होने की आशंका

दुनिया की दिग्गज विमानन कंपनी एयरबस ने अपनी A320 सीरीज के कई विमानों को तकनीकी खामी के बाद वापस बुलाया है। इससे इंडिगो और एयर इंडिया की करीब 250 उड़ानों पर असर पड़ सकता है। दोनों कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरबस ने कहा है कि तेज सोलर रेडिएशन के कारण A320 विमानों में फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ा महत्‍वपूर्ण डाटा प्रभावित हो सकता है। इससे निपटने के लिए सॉफ्टवेयर परिवर्तनों की जरूरत होगी।

गड़बड़ी विमानों में क्या गड़बड़ी आई है? एयरबस ने बताया कि सूर्य से आने वाला तेज रेडिएशन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के एक अहम कंप्यूटर डेटा को खराब कर सकता है। इससे उड़ान के दौरान विमान के नोज एंगल को नियंत्रित करने वाली प्रणाली गलत संकेत ले सकती है या विमान की गति, ऊंचाई और दिशा की जानकारी में भी गड़बड़ी हो सकती है। एयरबस ने कहा कि इस खामी को तुरंत ठीक करना जरूरी है। इसलिए 6,000 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट या हार्डवेयर रिप्लेसमेंट करना होगा।

वजह कैसे सामने आई गड़बड़ी? दरअसल, 30 अक्टूबर को मेक्सिको से अमेरिका जा रही जेटब्लू की एक उड़ान की ऊंचाई अचानक कम हो गई थी। बिना पायलट के निर्देश के हुई इस घटना में कई यात्री घायल हो गए थे और विमान की टाम्पा में आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी थी। जांच में पता चला कि तेज सोलर रेडिएशन ने ELAC नाम के फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर डेटा को खराब कर दिया था। इस घटना के बाद एयरबस ने विमानों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है।

DGCA DGCA ने एयरलाइंस से परिचालन बंद करने को कहा एयरबस के निर्देश के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भी A320 सीरीज के विमानों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। DGCA ने कहा कि जरूरी सुधार किए जाने तक कोई भी एयरलाइन इन विमानों का संचालन नहीं करेगा। यह आदेश भारतीय वाणिज्यिक विमानन में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कई एयरबस मॉडलों पर लागू होता है। इनमें CEO और नियो दोनों प्रकार के A319, A320 और A321 विमान शामिल हैं।

भारत भारत में सैकड़ों उड़ानें प्रभावित होने की आशंका एयरबस A320 सीरीज के विमानों का इस्तेमाल भारत की कई एयरलाइंस करती हैं। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया के पास इस सीरीज के करीब 560 विमान हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से करीब 250 में सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाएगा। ऐसे में बड़ी संख्या में उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। एयरबस ने इन विमानों को तत्काल प्रभाव से ग्राउंड यानी उड़ाने रोकने का निर्देश दिया है। कुछ विमानों में हार्डवेयर में भी बदलाव करना होगा।

एडवाइजरी एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी एयर इंडिया ने अपनी आधिकारिक पोस्ट में कहा कि एयरबस द्वारा जारी निर्देश के बाद हमारे A320 सीरीज के कुछ विमानों में सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर री-अलाइनमेंट किया जाएगा, जिससे टर्नअराउंड टाइम बढ़ सकता है और उड़ानों में देरी संभव है। इंडिगो ने कहा, 'एयरबस ने वैश्विक A320 फ्लीट के लिए तकनीकी एडवाइजरी जारी की है। हम सभी अनिवार्य अपडेट पूरे ध्यान और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार कर रहे हैं। इस दौरान कुछ उड़ानों के शेड्यूल में हल्का बदलाव हो सकता है।'