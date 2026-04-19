भारत के उपराष्ट्रपति का ऐतिहासिक श्रीलंका दौरा: 3,680 करोड़ रुपये की मदद से दोस्ती को नई उड़ान!

उपराष्ट्रपति ने की 3,680 करोड़ रुपये की सहायता राशि पर चर्चा

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनु कुमार दिसानायके से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई साझा पहलों पर बात की। इनमें भारतीय आवास प्रोजेक्ट और दोनों देशों के मछुआरों से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढना शामिल था। इसके साथ ही, चक्रवात दिथवाह से प्रभावित इलाकों के लिए भारत की ओर से मिलने वाली 45 करोड़ डॉलर (3,680 करोड़ रुपये) की सहायता राशि पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए नए समझौतों का आधार भी तैयार किया गया।