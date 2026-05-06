कैलाश मानसरोवर यात्रा पर फिर मंडराए संकट के बादल, लिपुलेख मार्ग को लेकर भारत-नेपाल में फिर ठनी देश May 06, 2026

भारत ने 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग को फिर से खोलने का फैसला किया है। इस फैसले से नेपाल के साथ उसका पुराना सीमा विवाद एक बार फिर उभर आया है। भारत का मानना है कि यह रास्ता दशकों से इस्तेमाल में है और उसके नियंत्रण में आता है। दूसरी ओर, नेपाल का दावा है कि लिपुलेख और उसके करीब का कालापानी इलाका उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस दावे के समर्थन में नेपाल पुराने नक्शों और समझौतों का हवाला दे रहा है।