मानसून का अजब खेल: जून सूखा, जुलाई सैलाब... आखिर क्यों?

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस मानसून सीजन में औसत से थोड़ी कम बारिश होगी। लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और 'अल नीनो' की वजह से मानसून का पूरा मिजाज बिगड़ गया है। ये दोनों मिलकर बारिश वाले बादलों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, भले ही हवा में नमी अच्छी-खासी हो।

बेंगलुरु में तो पिछले 112 सालों में सबसे गर्म जुलाई का दिन रिकॉर्ड किया गया, वहीं कई और जगहों पर भी तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए किसानों और शहरी योजना बनाने वालों दोनों के लिए यह बड़ी चिंता की बात है।