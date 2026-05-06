बंपर पैदावार के बाद भी हताश हैं किसान, MSP से नीचे फसल बेचने को हो रहे मजबूर

गेहूं और मक्के के दाम सरकारी समर्थन मूल्य से कम

यह अतिरिक्त अनाज भंडार देश की जरूरतों को पूरा करने में बहुत सहायक है। इसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनका तय हिस्सा लगातार मिलता रहता है, जिससे बाजार में अनाज की कमी की आशंका नहीं रहती। वहीं, रबी सीजन में अभी फसल कटाई का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि, इस समय गेहूं और मक्के के दाम सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे बने हुए हैं। किसानों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है।