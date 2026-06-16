अगस्त 2027 तक दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, जानिए किन शहरों को जोड़ेगी

अगस्त 2027 तक दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, जानिए किन शहरों को जोड़ेगी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक सूरत और बीलिमोरा के बीच चलना शुरू हो जाएगी। यह मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। 508 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसमें जापानी 'शिंकनसेन' तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे यात्रा बेहद तेज और आरामदायक होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि निर्माण कार्य तय समय पर चल रहा है। पहले चरण के शुरू होने के बाद, कॉरिडोर के बाकी हिस्सों को भी चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा।
टनल हुड तकनीक और 7 नए कॉरिडोर की योजना
इस कॉरिडोर में 8 पहाड़ी सुरंगों में 'टनल हुड' तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भारतीय रेलवे में पहली बार होगा। इससे सुरंग के अंदर हवा के दबाव में अचानक बदलाव होने पर भी यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा, देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है। इनमें मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे बड़े मार्ग शामिल हैं। इन कॉरिडोर का मकसद बड़े शहरों को तेजी से जोड़ना और लोगों की यात्रा को और आसान बनाना है।