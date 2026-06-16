अगस्त 2027 तक दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, जानिए किन शहरों को जोड़ेगी देश Jun 16, 2026

भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक सूरत और बीलिमोरा के बीच चलना शुरू हो जाएगी। यह मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। 508 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसमें जापानी 'शिंकनसेन' तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे यात्रा बेहद तेज और आरामदायक होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि निर्माण कार्य तय समय पर चल रहा है। पहले चरण के शुरू होने के बाद, कॉरिडोर के बाकी हिस्सों को भी चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा।