ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में देशभर में नजर आए मानसूनी बादल
भारत का 2026 का मानसून उम्मीदों से बढ़कर साबित हो रहा है। जहां एक ओर शक्तिशाली 'गॉडजिला' एल नीनो, जो आमतौर पर सूखे का कारण बनता है, वहीं जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि लगभग पूरा देश बादलों से ढका हुआ है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे कई मौसमी सिस्टम और स्थानीय कारक हैं, जिनके कारण स्थिति में यह बदलाव आया है।
इंडियन ओशन डाइपोल ने अल नीनो के असर को कम किया
दरअसल, एक सक्रिय मानसून ट्रफ और बंगाल की खाड़ी पर लगातार बन रहे निम्न-दबाव वाले सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से भारी मात्रा में नमी खींच रहे हैं।
इसके साथ ही, एक नकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल कुछ क्षेत्रों में बारिश को बढ़ावा दे रहा है, जिससे अल नीनो के सूखे के असर को कमजोर किया जा रहा है।
फिर भी, बारिश का वितरण हर जगह एक समान नहीं है: जहां कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं IMD डेटा के मुताबिक कुछ जगहों पर 21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।