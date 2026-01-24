अमेरिका: भारतीय महिला और 3 रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या, बच्चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जान

अमेरिका के जॉर्जिया में एक भारतीय महिला और उसके 3 रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के बाद महिला के पति ने ही घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, घटना के वक्त 3 बच्चे भी घर में थे, जिन्होंने अलमारी में छिपकर अपनी जान बचाई। अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने घटना पर दुख जताया है।

घटना अटलांटा के लॉरेंसविल शहर में हुई घटना यह घटना आधी रात को अटलांटा के पास लॉरेंसविल शहर के एक घर में हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना के समय घर में मौजूद तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। अटलांटा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की कि पीड़ितों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था और बताया कि संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूतावास ने कहा कि पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद की जा रही है।

बयान घटना के बारे में महावाणिज्य दूतावास ने क्या बताया? भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वह शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। दूतावास ने लिखा, 'एक कथित पारिवारिक विवाद से जुड़ी दुखद गोलीबारी की घटना से हम बेहद दुखी हैं, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी पीड़ित है। कथित शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।' आरोपी की पहचान अटलांटा निवासी 51 वर्षीय विजय कुमार के रूप में की गई है।

Advertisement

पुलिस बच्चों ने पुलिस को फोन लगा कर दी जानकारी पुलिस ने बताया कि उन्हें स्थानीय समयानुसार रात करीब 2:30 बजे ब्रुक आइवी कोर्ट स्थित एक घर से आपातकालीन नंबर 911 पर फोन आया था। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घर के अंदर 4 वयस्कों को मृत पाया। सभी को गोली लगने से गंभीर चोटें आई थीं। गोलीबारी के समय 3 बच्चे भी घर में थे, जो जान बचाने के लिए अलमारी में छिप गए। उनमें से एक ने आपातकालीन सेवाओं को फोन कर घटना की जानकारी दी।

Advertisement